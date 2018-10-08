На крупнейшем НПЗ Канады произошел взрыв

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На крупнейшем НПЗ Канады в городе Сент-Джоне, провинция Нью-Брансуик, в понедельник прогремел взрыв, сообщает CBC News.

По словам местных жителей, на предприятии, принадлежащем компании Irving Oil, продолжается пожар.

Huge plume of black smoke & flames coming from the Irving Oil refinery in Saint John following reports of an explosion @CTVAtlantic. pic.twitter.com/zFUI5JqQSK — Laura Lyall (@LauraLyallCTV) 8 октября 2018 г.

Нефтеперерабатывающее предприятие с 1 октября закрыто на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

Irving Oil пока не реагирует на запросы о дополнительной информации.

Компания Irving Oil основана в 1924 году. Ее НПЗ в Сент-Джоне, расположенный неподалеку от границы с США, начал работу в 1960. Сейчас он производит 320 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Половина объема экспортируется в северо-восточные штаты США.