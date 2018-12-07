Синод УПЦ отказал Варфоломею в праве созывать собор на Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Украинской православной церкви заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине", и не разрешил своему духовенству и мирянам участвовать в т.н. объединительном соборе. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Священный Синод также подчеркнул, что патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви. Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в пятницу в Киеве заседании Синода УПЦ.

В связи с этим и на основании постановления Собора епископов от 13 ноября епископату, духовенству, монашествующим и мирянам УПЦ участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется, говорится в итоговых документах Синода.

Члены Священного Синода обращают особое внимание на то, что "никто из числа священнослужителей или мирян НЕ уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании", - сказано в сообщении УПЦ.

Т.н. объединительный собор, намеченный на 15 декабря, призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.

Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. В преддверии собора в разных епархиях УПЦ проводятся обыски, а духовенство вызывают "на беседы" в СБУ.

Как сообщалось, митрополит Онуфрий и другие епископы канонической Церкви приглашения на объединительный собор отослали обратно в Стамбул.