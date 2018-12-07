Экс-советника предвыборного штаба Трампа освободили после двух недель тюрьмы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос, приговоренный к двум неделям тюрьмы за дачу ложных показаний, закончил отбывать свой срок, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

Агентство напоминает, что Пападопулоса приговорили к 14 дням заключения после того, как он в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года солгал ФБР о своих контактах с представителями РФ.

AP отмечает, что вначале Пападопулос в ходе следствия говорил о своем раскаянии, но затем он обрушился с критикой на это расследование, называя его коррумпированным.

В 2017 году Пападопулос, который работал в группе международной политики предвыборного штаба Трампа, признал себя виновным в том, что давал ложные показания ФБР о контактах с людьми в Лондоне, у которых, якобы была возможность устроить встречу Трампа с представителями российского руководства перед выборами президента США в 2016 году.

Он был приговорен к 14 дням тюремного заключения, 200 часам общественных работ и 12 месяцам надзора.