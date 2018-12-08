Опознавательный знак "Шипы" упразднили в новой редакции ПДД

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Необходимость установки опознавательного знака "Шипы" на автомобили с шипованной резиной упразднена, соответствующее постановление правительства об изменении правил дорожного движения (ПДД) вступило в силу в субботу.

Кроме того новой редакцией ПДД определено, что передвигающиеся на инвалидных колясках с двигателями лица приравниваются к пешеходам.

Также автомобилям с опознавательным знаком "Инвалид" была разрешена стоянка в зоне знаков "Стоянка запрещена", "Стоянка запрещена по четным числам месяца", "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца". Знак "Инвалид" на свои транспортные средства с сегодняшнего дня смогут устанавливать инвалиды любой группы.

Помимо этого, в ПДД установлена норма, что, при наличии электронного полиса ОСАГО, водитель обязан предъявлять сотрудникам полиции "страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа (...)".

Постановлением также регламентированы действия водителей при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) без пострадавших. В частности, в случае подобного ДТП, при создании помех движению, водитель обязан освободить дорогу, предварительно сфотографировав или сняв на видео положение столкнувшихся автомобилей, а также относящиеся к ДТП следы и предметы. О происшествии можно сообщить в полицию или оформить его без участия полицейских.