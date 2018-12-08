Наехавшего на толпу в Шарлоттсвилле признали виновным в убийстве

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суд присяжных признал Джеймса Алекса Филдса-младшего, направившего свой автомобиль в толпу в американском городе Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, виновным в убийстве. Об этом сообщает в субботу телеканал NBC.

Филдса-младшего признали виновным еще по девяти пунктам, связанным с нанесением повреждений, грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Ему инкриминировались 30 преступных эпизодов на почве ненависти.

В августе прошлого года автомобиль въехал в группу протестующих против митинга белых националистов. Тогда погибла одна женщина и пострадали еще 19 человек. Белые националисты проводили митинг против сноса памятника солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны XIX века.