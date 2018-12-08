NASA получили запись шума ветра на Марсе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат InSight впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Марсе, сообщается в пятницу на сайте NASA.

Как отмечается в пресс-релизе, 1 декабря датчики аппарат записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", дувшего с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

26 ноября американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Исследования коснутся строения и тектонической активности планеты.