Трамп заявил, что Тиллерсону недоставало умственных способностей для поста госсекретаря

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, реагируя на критику со стороны бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, заявил, что тому недоставало умственных способностей для работы.

"Майк Помпео отлично работает. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, а я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был ужасно ленив. Теперь игра идет совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" - написал Трамп в твиттере.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn"t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn"t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

В марте президент США Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Тиллерсон.