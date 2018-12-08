Тбилисский аэропорт из-за сильного тумана не смог принять несколько рейсов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Тбилисский международный аэропорт в ночь на субботу из-за сильного тумана не смог принять несколько рейсов, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на администрацию аэропорта.

По данным телеканала, самолет авиакомпании Qatar Airways (Катарские Авиалинии), который летел из Дохи, вместо Тбилиси приземлился в Баку, самолет "Украинских авиалиний" приземлился в Кутаиси, а самолет авиакомпании "Эйр Астана", летевший из Алма-Аты отправился в Актау и этот рейс был отменен.

Также сообщается, что самолет "Аэрофлота", совершавший рейс Москва-Тбилиси приземлился в Минводах и был отменен рейс "Turkish Airlines" Стамбул-Тбилиси, Тбилиси-Стамбул.