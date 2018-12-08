Трамп предложил нового председателя объединенного комитета начальников штабов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу предложил кандидатуру генерала Марка Милли на должность председателя объединенного комитета начальников штабов армии США.

"Я рад объявить о своем назначении начальника штаба армии Соединенных Штатов Америки четырехзвездного генерала Марка Милли на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов" - написал он в твиттере.

По словам Трампа, действующий председатель объединенного комитета начальников штабов генерал морской пехоты Джозеф Данфорд уходит в отставку. "Я выражаю благодарность обоим этим невероятным людям за их службу нашей стране! Дата передачи обязанностей уточняется", - отметил президент США.

....I am thankful to both of these incredible men for their service to our Country! Date of transition to be determined. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Накануне Трамп намекал, что в субботу он расскажет о новом назначении в руководстве Пентагона.