Сирийский военный погиб при обстреле боевиками города Алеппо

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования, действующие в идлибской зоне деэскалации в Сирии, продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий, сообщил на брифинге в воскресенье руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его данным, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Маан, Кибрия, Телль-Марак и Кубейбат-Абу-эль-Худа провинции Хама, населенных пунктов Сандран (дважды), Абу-Дали и высот Телль-Метвази, Телль-эт-Тут в провинции Латакия, а также северо-западной, юго-западной и западной окраин города Алеппо (четырежды) и районов Захабия и Суккари города Алеппо.

"В результате обстрела города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР, при обстреле населенного пункта Сандран один военнослужащий вооруженных сил САР ранен", - сказал Соломатин.

Кроме того, он отметил, что власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

"По состоянию на 8 декабря 2018 г. амнистировано 15 528 человек", - добавил Соломатин.