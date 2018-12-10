Наблюдатели ОБСЕ признали итоги парламентских выборов в Армении

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Член наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Петер Осуски заявил, что миссия признает результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении.

"Мы говорим, что все должно происходить в рамках закона. И эти выборы были проведены в рамках закона. Мы признаем итоги голосования", - сказал Осуски на пресс-конференции в понедельник.

Он также высказал мнение, что действующий Избирательный кодекс Армении может быть изменен. Этот вопрос может стать предметом обсуждений и работы с участием специалистов Венецианской комиссии, уточнил Осуски.

"Выборы прошли в свободных условиях, пользовались доверием народа. Давления не было, взяток и подкупа голосов не было, что позволило обеспечить реальную конкуренцию", - сказал Осуски.

По его словам, Избирательный кодекс страны был соблюден.

"Агитация прошла в свободной атмосфере. Дебаты между политиками были очень важными и наилучшими, которые мы видели, даже некоторые члены нашей миссии отметили, что подобные дебаты необходимы и в их странах. Руководство Армении выразило политическую волю провести выборы в свободных условиях, не поощряло подкуп голосов. Эти выборы принесли Армении надежду и хорошую энергию", - сказал Осуски.

Глава наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек также отметила, что во время внеочередных выборов в Армении были соблюдены основополагающие права человека.

"Доверие избирателей было очень высоким. До сих пор в Армении не было таких выборов", - сказала Гацек на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, были также недостатки, которые касаются законодательного поля, "и мы сделали соответствующие предложения".

В свою очередь представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нахима Лангри заявила, что 25% кандидатов в депутаты составляли женщины. "Это, однако, не обеспечивает необходимое соотношение представленности женщин в парламенте", - отметила она.

Лангри также заявила, что финансирование партий должно быть более прозрачным. "Надеемся, что эта сфера также будет улучшена в Армении. Все затраты должны быть полностью прозрачными. Некоторые затраты не были учтены в документах финансирования предвыборной агитации", - сказала она.

По словам представителя Европарламента Хейди Хаутала, выборы были очень хорошо организованы, нарушения были сведены к минимуму.

"Каждый выразил свою волю. Приветствуем руководство Армении и участников в связи с этими выборами. ЕС продолжит содействие Армении в улучшении избирательных процессов и углублять сотрудничество с Арменией", - сказала она.

"На предыдущих выборах мы видели случаи подкупа голосов, когда у избирательных участков стояли автобусы, в которых занимались подкупом голосов. Но этого не было во время парламентских выборов 9 декабря. Да, выборы были свободными и справедливыми", - отметила Хаутала.

Представитель ПАСЕ Александр Портрье в свою очередь заявил, что ПАСЕ и Венецианская комиссия надеются на тесное сотрудничество с Арменией.

"Выборы прошли успешно", - добавил он.

Как сообщалось, в результате внеочередных выборов в парламент прошли три силы: возглавляемый Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".