Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо попал в "черный список" на Украине

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще одной фамилией перечень лиц, которые создают угрозу безопасности страны.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 10 декабря, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошел итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесено 145 человека.

Последний раз "черный список" обновлялся 22 октября. Тогда в перечень вошли российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

7 марта 2018 года Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило перечень семью фамилиями. Это российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.