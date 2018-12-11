Эстония подтвердила обнаружение в своих территориальных водах останков советской подлодки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В территориальных водах Эстонии в нынешнем году обнаружены останки почти двух десятков кораблей и самолетов.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в департаменте водных путей сообщения, в навигационный период нынешнего года суда департамента проверили акваторию в 1660 кв. км близ морских берегов Эстонии и обнаружили останки 18 судов и самолетов. Всего же теперь на навигационные карты занесены останки 531 затонувшего объекта.

"Мы проверили полученные летом сведения о советской подводной лодке S-12. Подлодка переломилась на две части и находится примерно в 14 километрах к северу от острова Найссаар (Naissaar)," отметил руководитель отдела гидрографии Пеэтер Валлинг (Peeter Valing).

Из 18 обнаруженных в этом году объектов числятся также останки самолета, предположительно немецкой подводной лодки U-144, затонувшего в 1941 году финского четырехмачтового парусника Gullkrona, перечислил Валлинг последние находки.

По его словам, поскольку около трети морских вод Эстонии еще полностью не исследованы, находок может быть значительно больше.

В нынешнем году были исследованы морские акватории к западу от островов Хийумаа (Hiiumaa) и Сааремаа (Saaremaa), воды Финского залива близ Таллина, Рижского залива и Моонзунд.