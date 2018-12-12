Областной совет Львовской области потребовал закрыть генконсульство РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Львовский областной совет потребовал от президента Украины Петра Порошенко и Министерства иностранных дел страны закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове, за соответствующее обращение сегодня на внеочередном заседании облсовета проголосовал 61 депутат из 84.

"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины (...) обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове", - указано в обращении.

Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.