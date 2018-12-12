Полиция не нашла бомбу на территории кампуса Facebook в Калифорнии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Зданию на территории кампуса Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния, США) ничего не угрожает, заявили в ночь на среду взрывотехники после многочасовой проверки.

"Подразделение взрывотехников обследовало здание со специально натренированными собаками. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщил представитель полиции Менло-Парка.

Людей из здания кампуса эвакуировали после звонка неизвестного, сообщившего о бомбе в криминальное подразделение Департамента полиции Нью-Йорка. Оно в свою очередь уведомило местные власти.