Мэй намерена выступить с обращением

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время собирается выступить с обращением, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, 10.

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О намерении премьер-министра выступить с обращением стало известно после того, как глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Мэй. Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (21:00-23:00 по московскому).

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В настоящее время 15% членов - это 48 человек.