Большинство депутатов-консерваторов поддержали Мэй перед голосованием

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой достаточного числа членов парламента от партии консерваторов, чтобы остаться у власти по итогам голосования о доверии, сообщают британские СМИ.

По их данным, 158 депутатов от консервативной партии публично заявили, что поддерживают Мэй.

Согласно сообщениям, такие заявления ни к чему не обязывают: голосование будет тайным, и члены парламента вполне могут проголосовать не так, как обещали.

Ранее британские СМИ сообщали о поддержке Мэй со стороны 107 консерваторов.

Глава комитета 1922 Грэм Брэйди ранее объявил, что депутаты от Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Мэй. Это произошло после того, как число писем о недоверии Мэй, поданных консерваторами, достигло необходимых 48.

Премьеру понадобится 158 голосов, то есть простое большинство плюс один голос, чтобы сохранить лидерство в Консервативной партии. В случае победы Мэй получит иммунитет на один год, и ей нельзя будет выражать недоверие. Если Мэй не наберет необходимого количества голосов, то глава комитета 1922, проконсультировавшись с премьером, назначит дату первого раунда выборов нового лидера партии.