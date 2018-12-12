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Мэй заявила, что не будет участвовать в выборах 2022 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года, передает The Guardian.

По данным СМИ, в ходе беседы с парламентариями-однопартийцами из комитета 1922 она сообщила, что "хотела бы возглавить партию на следующих выборах, однако понимает, что среди ее коллег такого желания нет".

"Она сказала, что осознала, что многие люди не хотят, чтобы она возглавила партию на следующих выборах", - сказал заместитель председателя Консервативной партии Джеймс Клевели.

Ранее глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Мэй. Это произошло после того, как число писем о недоверии Мэй, поданных консерваторами, достигло необходимых 48 штук.

После этого Мэй выступила с обращением, в ходе которого она заявила, что намерена выстоять в голосовании и предупредила о негативных последствиях смены лидера партии для Великобритании в период Brexit.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (21:00-23:00 по московскому времени), голоса обещают посчитать немедленно.

Британскому премьеру понадобится 158 голосов, то есть простое большинство плюс один голос, чтобы сохранить лидерство в партии. В случае победы Мэй получит иммунитет на один год, и ей нельзя будет выражать недоверие. Если Мэй не наберет необходимого количества голосов, то глава комитета 1922, проконсультировавшись с премьером, назначит дату первого раунда выборов нового лидера партии.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй

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