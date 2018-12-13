Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 13 человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли и еще один пропал без вести во Вьетнаме в результате наводнений, вызванных ливневыми дождями, сообщают в четверг западные СМИ.

По их информации, проливные дожди обрушились на шесть вьетнамских провинций, в результате чего затопленным оказался ряд населенных пунктов, в том числе прибрежный город Дананг.

В некоторых районах выпали 50 см осадков, при этом метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни.

По информации региональных властей, наводнения уничтожили 12 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий и 160 тыс. голов крупнорогатого скота.