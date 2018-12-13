Два израильтянина погибли в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Два израильтянина погибли в четверг на Западном берегу реки Иордан после того, как по ним открыли стрельбу, еще двое получили серьезные ранения, сообщает сайт израильской газеты Jerusalem Post.

По данным издания, стрельбу открыли из проезжавшего мимо автомобиля. Нападение произошло в 2 км к югу от Офры - израильского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Впоследствии силы безопасности обнаружили брошенный автомобиль.

В армии обороны Израиля заявили, что нападение совершил палестинский террорист.

"Палестинец открыл огонь на автобусной остановке, убив двух израильтян, серьезно ранив одного, а также еще и других у Гиват Асафа к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы найдем его", - говорится в сообщении армии.

Позднее палестинский сайт "Кудс ньюс нетворк" сообщил, что израильские военные перекрыли все въезды в палестинский город Рамаллах, к востоку от которого произошел инцидент.