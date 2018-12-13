На Украине собрались создать Госслужбу по вопросам свободы совести и этнополитики

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На Украине в ближайшее время будет создан еще один центральный орган исполнительной власти - Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Мы создаем в следующем году в связи с предоставлением томоса (автокефальной православной церкви) еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, на данный орган будет возложена работа с национальными меньшинствами. "Чтобы у нас пресекались проявления нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты", - добавил Нищук.

По его словам, этот орган будет координироваться министерством культуры, а проект по его созданию в ближайшее время будет передан на рассмотрение правительственного комитета.