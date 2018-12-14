Власти предостерегли население Тибета от "уловок" далай-ламы, добивающегося независимости

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Население Тибетского автономного района (ТАР) КНР должно понимать важность руководства со стороны компартии Китая и не поддаваться на ложные идеи далай-ламы, пишет газета "Сицзан жибао" - официальное издание ТАР.

Она отмечает, что лидер мировых буддистов далай-лама, находящийся в Индии в изгнании, никогда не отказывался от идеи провозглашения независимости Тибета, прикрывая свои намерения якобы поиском "промежуточного пути" к подлинной автономии района.

"Независимо от того, является ли это "промежуточным путем", или же "высокой степенью автономии", его цель состоит в том, чтобы попытаться отвергнуть руководство партии, отвергнуть социалистическую систему и систему этнических автономных регионов", - пишет газета.

Она отмечает, что далай-лама пытался использовать "враждебные силы в западных средствах массовой информации" для распространения "слухов и клеветы" в отношении Китая, чтобы добиться независимости Тибета.

"В условиях лжи, распространяемой далай-ламой, народы Тибета должны еще глубже осознать, что строительство нового социалистического Тибета, который пришел на смену феодальной системы старого Тибета, было исторической необходимостью и победой правды и народа", - подчеркнуло издание.

Официальный Пекин характеризует далай-ламу как "раскольника и сепаратиста, который рядится в тогу священнослужителя, чтобы скрывать свои замыслы добиться независимости Тибета".

Наблюдатели отмечают, что публикация, возможно, является началом пропагандистской кампании в ТАР, приуроченной к исполняющейся в марте 60-й годовщине бегства далай-ламы из Тибета.