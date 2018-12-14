Взрыв газа разрушил три этажа в пятиэтажке в украинском Фастове

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в пятницу утром в пятиэтажном жилом доме в городе Фастов в Киевской области Украины, разрушены три этажа, сообщают пресс-служба ГСЧС и областная полиция.

По информации отдела коммуникации полиции в Киевской области, количество пострадавших уточняется. Проводится эвакуация жильцов.

На место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут находиться под завалами.

"Пока что речь идет об одном пострадавшем. Сейчас на месте находится главный врач Фастовской ЦРБ Андрей Герцун. По его словам, под плитами, которые обрушились с 4 и 5 этажей, также могут быть люди. Сейчас там работает техника ГСЧС, другие соответствующие службы", - говорится в сообщении департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации в фейсбуке.

Пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС проинформировала, что в результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

Департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации сообщил, что около десятка квартир остались без окон, срочно рассматривается вопрос отселения людей.