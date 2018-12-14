Малые спутники пяти стран запустят 27 декабря вместе с российскими "Канопусами"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к подготовке к запуску малых космических аппаратов, которые будут запущены по заказу США, Японии, ЮАР, Испании и Германии вместе с российскими спутниками "Канопус". Об этом сообщает компания-оператор пусковых услуг "Главкосмос".

"В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов (КА) космодрома "Восточный" команда "Главкосмос"/"Главкосмос Пусковые Услуги" совместно с представителями заказчиков из Голландии, Германии и Японии приступили к автономной подготовке малых космических аппаратов к запуску", - сообщили в компании.

Там отметили, что иностранные космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии запускаются по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос Пусковые Услуги" в составе попутной полезной нагрузки вместе с российскими КА "Канопус-В" №5 и №6.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на 27 декабря с космодрома "Восточный".