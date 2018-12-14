Лукашенко отказался отменять смертную казнь в Белоруссии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов отменить смертную казнь в стране своим решением, так как полагает, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

"Как бы я ни считал, но у нас прошел референдум )в 1996 году - ИФ). Поэтому удивить вас я не могу, отменить смертную казнь я не могу", - сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции для российских СМИ в Минске. "Это вопрос для народа", - полагает президент.

При этом А.Лукашенко заявил, что документы, связанные с исполнением смертного приговора - самые тяжелые из всех, которые ему приходится подписывать, и он всегда предварительно знакомится с материалами уголовного дела.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

С 2010 года в Белоруссии казнили 13 человек, чьи жалобы находились на рассмотрении комитета ООН по правам человека.

Накануне Комитет ООН по правам человека назвал неприемлемым приведение в исполнение в Белоруссии смертных приговоров в отношении Алексея Михалени, Семена Бережного и Игоря Гершанкова.