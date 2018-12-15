Тела двух человек извлекли из-под завалов дома в украинском Фастове

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в городе Фастов были извлечены два тела, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области получили 2 тела - мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома" - написал Н.Чечеткин на своей официальной странице в фейсбуке в пятницу вечером.