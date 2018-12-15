Глава ЛНР нанесет визит в Цхинвал

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник посетит с трехдневным визитом Цхинвал, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе югоосетинского президента.

"Визит будет проходить с 17 по 19 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы двусторонних отношений.

В пресс-службе рассказали, что в ходе визита планируется подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республикой Южная Осетия и ЛНР.

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял постановление о признании республики Южная Осетия и установлении с ней дипломатических отношений в январе 2015 года.