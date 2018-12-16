Блок Пашиняна получит 88 из 132 мандатов в новом парламенте Армении

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новый парламент Армении будет состоять из 132 депутатов, заявил в воскресенье журналистам председатель республиканского ЦИК Тигран Мукучян. По его данным, возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" получил 88 мандатов, в том числе четыре мандата предусмотрены для представителей нацменьшинств (русские, езиды, курды, ассирийцы).

В прежнем парламенте было 105 мест.

Партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) получила 26 мандатов, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 18 мандатов.

Согласно Избирательному кодексу, если какая-либо политическая сила набирает большинство голосов, то количество мандатов остальных политических сил не должно быть меньше 1/3 от числа мандатов победившей силы, в данном случае 44 мандата.

"Таким образом, к мандатам партий "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", то есть 10 и 7, добавляется 16 и 11 мандатов", - сказала глава ЦИК Армении.