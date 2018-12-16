В мире Конфликт в Керченском проливе

Порошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море

По словам украинского президента, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции

Порошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
Петр Порошенко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник в Генеральной ассамблее ООН должно состояться голосование по внесенному Украиной проекту резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей.

"17 декабря, в Нью-Йорке в ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей... По состоянию на два часа тому назад уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции. Мы надеемся, что этот достаточно сильный документ завтра Генеральной ассамблеей будет проголосован", - сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

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Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В результате 24 украинских моряка были арестованы.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В ответ на произошедшее в Черном море Петр Порошенко объявил в военное положение в 10 областях Украины сроком на 30 дней.

При этом президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2019 года, парламентские - в октябре. Но Порошенко подчеркивает, что военное положение не будет продлено, если не произойдет вторжение Вооруженных сил России.

"Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продолжено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее он заявлял, что "отмена выборов в стране выгодна только главе российского государства Владимиру Путину". Российский лидер заявил, что все происходящее - часть предвыборной кампании Порошенко, в которой он не намерен принимать участие. По его словам, президент Украины искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

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Теги: Украина, Петр Порошенко, ООН, Азовское море, Черное море

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