В Киргизии найден мертвым российский военный, служивший на авиабазе "Кант"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российский военный-контрактник, служивший на авиабазе сил ОДКБ "Кант" в Киргизии, найден мертвым на съемной квартире. Об этом сообщают в понедельник киргизские СМИ со ссылкой на пресс-службу авиабазы.

В сообщении отмечается, что 39-летний Владимир Щелбанов не вышел на службу 15 декабря, после чего в ходе поисков его тело было обнаружено на квартире. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием пресс-службы авиабазы.