Трамп раскритиковал ФРС за обсуждение возможности подъема ставки

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС), которая во вторник начинает очередное двухдневное заседание, за то, что она вообще рассматривает возможность повышения ставки.

Трамп, считающий, что у американского ЦБ нет причин для очередного повышения ставки, назвал "невообразимым" уже то, что ФРС обсуждает такую возможность.

"Невообразимо, что при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит, и Китай ослабляется, ФРС хотя бы рассматривает возможность очередного повышения ставки", - написал Трамп в своем твиттере.

Инвесторы ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку по итогам заседания 18-19 декабря на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых - это повышение станет четвертым в 2018 году. Ожидания подъема ставки американским Центробанком на 2019 год несколько ослабли после недавних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.