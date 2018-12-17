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Спикер парламента Грузии заявил о нулевом прогрессе в политических отношениях с РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе считает, что в некоторых сферах в отношениях Грузии с Российской Федерацией достигнуты успехи, но в политическом направлении прогресс нулевой.

"Мы сумели достичь определенных успехов с РФ в том, что касается гуманитарных, торговых, транспортных, в целом, экономических отношений. Однако, что касается политического прогресса, с этой стороны, просто ноль. У нас нет никакого политического прогресса и тенденция негативная", - приводит слова Кобахидзе пресс-служба парламента Грузии. В понедельник он выступил на проходящем в Таллине семинаре.

При этом Кобахидзе отметил, что прагматичную политику, которую грузинские власти осуществляют в отношении России с 2012 года, широко поддерживают западные партнеры Грузии. По его словам, благодаря этой политике удалось значительно улучшить ситуацию в Грузии, связанную со стабильностью и безопасностью.

Кобахидзе отметил, что для Грузии по-прежнему главные вызовы связаны с Россией и ситуацией в Абхазии и Южной Осетии.

Также в ходе своего выступления Кобахидзе затронул тему интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз, отметив, что это главные внешнеполитические приоритеты Тбилиси, которые были отражены в специальной парламентской резолюции, а сейчас уже гарантированы на конституционном уровне.

В то же время, спикер парламента не считает, что указанные цели Грузия сможет достигнуть легко в краткосрочной перспективе. По его словам, на это потребуется несколько лет.

В ночь с седьмого на восьмое августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. Защищая своих граждан и миротворцев, Российская Федерация была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили. 26 августа Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.

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Теги: Грузия, Ираклий Кобахидзе
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