США поддерживают стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО, добавив, что американская сторона жестко ответит на любые попытки дестабилизации в этой стране.

"Мы обсудили позицию США, которая непоколебима так же, как и была раньше, и она заключается в поддержке решения страны о вступлении в НАТО", - сказал Салливан после встречи с тремя председателями президиума страны.

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик, придерживающийся пророссийских взглядов, не раз призывал к тому, чтобы страна оставалась нейтральной и не стремилась к членству в Североатлантическом альянсе.

В декабре НАТО пригласила Боснию присоединиться к Плану действий по членству в альянсе, который на протяжении десяти лет блокировался сербами.

"У меня была возможность сообщить (Салливану) о том, что консенсуса по НАТО нет, о том, что Республика Сербская не готова продолжать двигаться в этом направлении, указав на резолюцию народной скупщины о военном нейтралитете", - цитирует слова главы Республики Сербской Милорада Додика телерадиоканал РТРС.

При этом, Додик отметил, что Республика Сербская поддерживает продолжение движения Боснии и Герцеговины по европейскому пути.

В свою очередь Салливан отметил, что США "очень серьезно относятся к решению, принятому правительством (Боснии и Герцеговины) по вступлению в НАТО".

"Мы не хотим, чтобы ни одна страна, ни одна страна не вмешивалась в дела правительства этой суверенной страны", - отметил Салливан.

По его словам, "правительство США жестко отреагирует на любые угрозу стабильности Боснии и Герцеговины".

В 2017 году американская администрация внесла Додика в санкционный список за призывы отделить Республику Сербскую от Боснии и Герцеговины.