Полиция обыскала мечеть в Берлине в рамках дела о финансировании терроризма

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Полиция ФРГ во вторник провела обыски в мечети в районе Веддинг в Берлине в рамках расследования дела, связанного с финансированием терроризма, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что расследование ведется, главным образом, в отношении местного имама, которого подозревают в финансировании члена "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Речь идет о 45-летнем мужчине, который проповедует под именем Абуль Бараа.

В правоохранительных органах указали, что его подозревают в отправке денег "джихадисту в Сирию для покупки военного оборудования".

Представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил, что задержаний во время антитеррористического рейда не произведено. По его словам, обыски в мечети, а также на других объектах были направлены исключительно на сбор улик в рамках расследования.