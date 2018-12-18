Курское направление железной дороги собрались продлить до "площади трех вокзалов"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Прорабатывается проект продления Курского направления железной дороги до "площади трех вокзалов", сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Совместно с коллегами из РЖД прорабатывается проект развития Курского направления железной дороги, а также реконструкции самого Курского вокзала. Уже проектируется участок от Курского вокзала до Комсомольской площади", - сказал Хуснуллин.

По его словам, планируемая высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва-Казань "придет" в столице на Курский вокзал, однако эта железная дорога частично будет использована и в рамках другого проекта - московских центральных диаметров (МЦД).

"Это направление до города Железнодорожный в области будет активно развиваться, его ждут большие перемены, что связано как с проектом высокоскоростной магистрали, так и с МЦД", - пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что будет обновляться и реконструироваться и сам Курский вокзал в Москве.

Ранее сообщалось, что три дополнительных железнодорожных путепровода планируется построить на участке МЦД от Курского вокзала до транспортного узла на Комсомольской площади.

Затраты на строительство первой очереди МЦД могут составить около 40 млрд рублей. Всего планируется создать от 7 до 17 диаметров, интегрированных с метро и МЦК.

Предполагается, что новая наземная ветка метро сможет перевозить около 300 млн пассажиров в год.