Визажиста королевы Бельгии допросили по делу о краже драгоценностей герцога Люксембурга

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Визажист, который часто работает с королевой Бельгии Матильдой и ее дочерьми принцессами Паолой и Клэр, был допрошен полицией по делу о краже драгоценностей, принадлежащих королевской семье Люксембурга.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на бельгийские СМИ, визажист, которого в прессе называют просто JV, в 2012 году также был задействован в подготовке свадьбы люксембургского принца Уильяма и бельгийской графини.

Полиция расследует кражу драгоценностей, которые принадлежали Великому герцогу Люксембурга Анри и его жене Марии-Терезе. Они были похищены в этом году, и злоумышленник, полагает полиция, обладал инсайдерской информацией.

Визажисту не было предъявлено никаких обвинений, он подчеркнул, что не имеет отношения к краже.