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Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США от Аризоны представитель Республиканской партии Марта Максалли станет в сенате преемницей скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает во вторник американское издание The Hill.

"Всю свою жизнь Марта ставила службу превыше всего: она была в первых рядах в ходе самых жестоких боевых действий в наиболее суровые времена", - приводит издание выдержки из заявления губернатора Аризоны Дага Дьюси.

Максалли окончила Академию ВВС США в 1988 году, после чего находилась на военной службе и завершила ее в звании полковника в 2010 году. Максалли участвовала, в частности, в бомбардировках Югославии, а также оказывала воздушную поддержку во время операций в Афганистане и Ираке.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года 26 августа 2018 года.

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Теги: США, Марта Максалли, Джон Маккейн

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