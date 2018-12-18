WSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернета

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Компания Илона Маска Space Exploration Technologies (SpaceX) привлекает капитал в размере $500 млн в развитие сервиса спутникового интернета, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, в рамках этого раунда финансирования SpaceX оценена в $30,5 млрд.

В финансировании компании участвуют как ее действующие инвесторы, так и новый инвестор - Baillie Gifford & Co., отметил один из источников. Шотландская инвесткомпания Baillie Gifford также является одним из крупнейших инвесторов Tesla Inc., возглавляемой Маском, с долей в 7,6%, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence.

SpaceX и инвесторы согласовали условия финансирования, но денежные средства пока не были отправлены компании, сообщил источник. По его словам, SpaceX может объявить о привлечении капитала до конца текущего года.

В рамках этого раунда инвесторы платят $186 за акцию SpaceX, что на 10% больше, чем в апреле, когда цена составила $169 за акцию.

Согласно данным Dow Jones VentureSource, общий объем акционерного капитала, привлеченного SpaceX, с учетом текущего раунда, составил порядка $2,5 млрд.

SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, сказал источник. Проект предусматривает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс.

Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь более $10 млрд капитала, чтобы достичь цели вывода на орбиту 11 тыс. спутников.

В 2015 году SpaceX прогнозировала, что ей потребуется $3,5 млрд на запуск первых 800 спутников и другие расходы, в том числе, наем порядка 1,2 тыс. сотрудников. Прогноз компании предполагал также, что проект обеспечит выручку более чем в $30 млрд к 2025 году.