Лига арабских государств призвала Австралию и Бразилию пересмотреть статус Иерусалима

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Лига арабских государств (ЛАГ) приняла резолюцию, в которой призвала Австралию и Бразилию "руководствоваться международным правом" в отношении статуса Иерусалима, сообщают во вторник западные СМИ.

ЛАГ решила отправить "высокопоставленную делегацию" в Бразилию и Австралию, чтобы проинформировать власти этих стран о "необходимости придерживаться международного законодательства" по вопросу Иерусалима.

Кроме того, блок призвал Совет безопасности ООН "выполнить свои обязанности, оказать давление на Израиль и оказать содействие прекращению его агрессии против палестинского народа".

Ранее глава австралийского правительства Скотт Моррисон сообщил, что Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля, однако посольство страны останется в Тель-Авиве до тех пор, пока не будет достигнут прочный мир в регионе.

О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.

Пока в Иерусалим переведены посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.