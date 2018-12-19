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Около 100 детей вернулись в Казахстан из зон боевых действий

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Почти 100 детей-граждан Казахстана вернулись на родину из зон боевых действий и террористической активности с конца 2016 года, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по защите прав детей министерства образования и науки республики Ержан Ерсаинов.

"По состоянию на 12 декабря 2018 года 91 ребенок вернулся из зон боевых действий. Из них 35 - дошкольного возраста, школьного возраста - 56. Из общего количества получают соцвыплаты и пособия 28 детей", - сказал Ерсаинов в среду в Астане на совещании по дерадикализации и реабилитации несовершеннолетних из семей, вернувшихся из зон террористической активности.

По его словам, эти не достигшие совершеннолетия дети "не опасны обществу, они не принимали непосредственного участия в военных действиях".

"Подходим к ним как к жертвам, которые были увезены родителями. Там есть дети, которые были возвращены и в 2017-м, и в 2016-м году. Можно сказать, что это все дети, возвращенные с конца 2016 года", - отметил Ерсаинов.

Представитель министерства отметил, с августа был запущен проект по созданию центров по дерадикализации и реабилитации несовершеннолетних, побывавших в зонах террористической активности. В настоящее время в стране функционирует девять таких центров, в 2019 году планируется создать еще три центра.

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Теги: Казахстан

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