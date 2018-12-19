Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на наблюдателей, близких к сирийской оппозиции.

По их данным, всего террористы удерживали в заключении близ иракской границы порядка 1,3 тыс. человек. Почти 700 из них были убиты.

В настоящее время под контролем террористов находится территория к востоку от Евфрата в районе города Хаджин, куда ранее вошли военные из коалиции во главе с США.

На прошлой неделе сообщалось, "Сирийские демократические силы" (СДС), состоящие в основном из курдов и поддерживаемые США, выбили боевиков "ИГ" из города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.