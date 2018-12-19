Представитель лидера лейбористов отрицает его оскорбительные высказывания в адрес Мэй

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Представитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина заявил, что тот не высказывался оскорбительно о британском премьер-министре Терезе Мэй, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

По словам представителя, Корбин не называл Мэй "глупой женщиной", и поэтому "он не думает, что есть какая-либо причина для извинений перед ней".

Ранее газета The Guardian сообщила, что во время обмена мнениями в парламенте по поводу вотума недоверия Терезе Мэй Корбин назвал премьера "глупой женщиной".

В свою очередь, британский премьер заявила о необходимости уважать женщин-политиков. По словам Мэй, "все в этой палате должны использовать должные обращения к представителям женского пола". Мэй поддержали, в частности, член Консервативной партии Андреа Ледсом и бывший министр транспорта Патрик Маклохлин.