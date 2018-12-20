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Албания выслала двух иранских дипломатов

Один из них — посол Ирана

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в попытках "подорвать национальную безопасность" Албании.

Это решение приветствовал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Премьер-министр (Албании - ИФ) Эди Рама только что выслал иранского посла, что является сигналом для лидеров Ирана о том, что осуществляемая ими поддержка терроризма нетерпима", - написал он в твиттере.

Чиновник добавил: "Мы поддерживаем премьер-министра Раму и весь албанский народ, которые противостоят безрассудному поведению Ирана в Европе и по всему миру".

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Теги: Албания, Иран

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