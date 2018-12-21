Украина получила первые $1,4 млрд от МВФ по новой программе сотрудничества

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (VDA) в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд), что увеличило международные резервы страны до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.

"Это пятилетний максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", - отмечается в сообщении Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Центробанк напомнил, что новая программа stand-by предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму SDR2,8 млрд (около $3,9 млрд) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансированию: 18 декабря Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на поддержку госполитики в размере $750 млн, под которые правительство планирует привлечь до $1 млрд внешних заимствований.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год - до $19,1 млрд с $19,7 млрд.