В Женеве закрыли дело о смытых в канализацию 135 тыс. евро

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Странное дело об обнаружении почти 135 тыс. евро в туалетах Женевы закрыто, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Tribune de Geneve.

Как пишет газета, 11 мая 2017 года сотрудники отделения банка UBS в Женеве пожаловались на засоры в туалете, затем там были обнаружены поврежденные и смытые купюры номиналом 500 евро на сумму 40 тыс. евро.

Деньги в туалетах также нашли сотрудники близлежащих кафе. Так, в тот же день в булочной неподалеку выловили 8,5 тыс. евро, а той же ночью уборщица кафе нашла в туалете 26 тыс. евро. Самый большой "улов" был обнаружен месяц спустя, когда сотрудники пиццерии по соседству с банком нашли 60 тыс. евро.

Как сообщает газета, камеры видеонаблюдения в банке показали, что купюры пытались уничтожить три девушки и один мужчина. Как показало видео, они неоднократно заходили в хранилище банка и в туалеты. Их личности и мотивы не раскрываются. Представители прокуратуры заявили, что обвинений по делу предъявлено не было, кроме обвинения в порче государственного имущества.

В сообщении прокуратуры отмечается, что нашедшие деньги могут оставить их себе после подачи соответствующего ходатайства. Купюры были изъяты полицией на время расследования.

Европейский центральный банк в 2016 году объявил, что с конца 2018 года выпуск 500-евровых банкнот будет прекращен из-за частого использования таких купюр в криминальных кругах. Находящиеся в обращении банкноты будут постепенно изыматься банками, но пока остаются законным платежным средством.