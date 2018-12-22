Главные новости
В миреАэропорт Гэтвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотникаВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейВ миреЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
В мире

Глава нацразведки США заявил о попытках РФ, КНР и Ирана повлиять на выборы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимали попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс в прошлом месяце, передает издание The Hill.

При этом, согласно заявлению главы нацразведки США, подобные попытки не повлияли на ход голосования и результаты подсчета голосов.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству. Согласно постановлению, разведка в течение 45 дней после проведения выборов должна будет подготовить отчет о том, были ли выявлены признаки иностранного вмешательства. Данный отчет будет направлен в минюст США, а также департамент нацбезопасности, которые также в 45-дневный срок будут определять необходимость введения санкций.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, РФ, КНР, Иран

Новости по теме

В мире
Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режимаЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Приговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страныПодробнее
 Аэропорт Гатвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотникаАэропорт Гатвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотника
Гавань едва успела восстановиться после двухдневного сбоя, также связанного с дронамиПодробнее
 В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующимиВ Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими
Сторонники независимости Каталонии заблокировали дороги после решения премьера Испании провести встречу министров в БарселонеПодробнее
 Трамп приказал сократить численность американских войск в АфганистанеТрамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
Ранее США начали вывод войск из СирииПодробнее
Трамп объявил о грядущей отставке министра обороныТрамп объявил о грядущей отставке министра обороны
Имя нового министра станет известно позжеПодробнее
 Депутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названия
Ранее Украинскую церковь Московского патриархата обязали указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦПодробнее
 Верховная Рада обязала УПЦ сменить названиеВерховная Рада обязала УПЦ сменить название
Украинская церковь Московского патриархата должна указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦПодробнее
 Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из СирииСенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии
Авторы обращения опасаются "нежелательной" активизации Асада, Ирана или России в регионеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАэропорт Гэтвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотникаВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейВ миреЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режимаМоскваПроезд в московском транспорте подорожает со 2 январяВ РоссииСовет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгодаВ РоссииМИД РФ заявил, что погибший в украинской тюрьме россиянин мог быть убит

Глава нацразведки США заявил о попытках РФ, КНР и Ирана повлиять на выборы

Ford отзывает более 870 тысяч авто из-за проблем в компонентах двигателя

Водителя упавшей в реку машины спасли в Москве

Пожар на складе пиротехники в Петербурге ликвидирован

В МИД Мексики заявили, что не планируют подписывать с США соглашения по мигрантам

Семья погибшего после тюрьмы КНДР студента потребовала от страны 1 млрд долларов

В Британии группа мигрантов пробралась на борт судна и угрожает экипажу

ВАДА не завершили работу по извлечению данных в московской лаборатории

Курс доллара превысил 69 рублей

"Аэрофлот" из-за погоды перенесет вылет из Москвы 11 субботних рейсов

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режимаПриговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страны Подробнее

Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Идлибской зоне деэскалации

Работа лондонского аэропорта Гатвик опять возобновлена

"Автомобилист" разгромил "Торпедо" в матче КХЛ

ВМС Ирана осуществили демонстративные пуски ракет вблизи американского авианосца

МЧС заявило, что пожар на складе пиротехники в Петербурге не угрожает жилым домам

Бухгалтер РИА ФАН подала к Минюсту США иск о защите чести и достоинства

Ранее жительницу Петербурга внесли в санкционный список за вмешательство в американские промежуточные выборы Подробнее

Норвежская биатлонистка Олсбю выиграла спринт на этапе Кубка мира

Лучшей из россиянок стала Старых, показавшая 10-е время Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');