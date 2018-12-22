Главные новости
В РоссииНа Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с ЯпониейВ миреСенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуВ миреЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
В мире

В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о задержании бывшего главы службы безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова генерал-майора Муиджона Тохирия.

"Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал представитель надзорного ведомства.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры воздержался от других комментариев и не предоставил дополнительной информации "в интересах следствия".

Муиджон Тохирий с 2013 года по сентябрь 2016 года руководил Службой безопасности бывшего президента Узбекистана Каримова. Ранее он также занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности) республики.

С декабря 2016 года по февраль 2018 года Тохирий работал председателем Государственного таможенного комитета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Узбекистан, Ислам Каримов
В мире
В Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидентаВ Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента
Ведомство направит средства "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского проливаПодробнее
 Сенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуСенат США прекратил обсуждение решения по бюджету
Федеральное правительство частично приостановит работу с 22 декабряПодробнее
 Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судноБританский спецназ освободил захваченное мигрантами судно
Все четверо угрожавших экипажу задержаны, пострадавших нетПодробнее
 Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режимаЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Приговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страныПодробнее
Аэропорт Гатвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотникаАэропорт Гатвик в Лондоне вновь прервал работу из-за беспилотника
Гавань едва успела восстановиться после двухдневного сбоя, также связанного с дронамиПодробнее
 В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующимиВ Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими
Сторонники независимости Каталонии заблокировали дороги после решения премьера Испании провести встречу министров в БарселонеПодробнее
 Трамп приказал сократить численность американских войск в АфганистанеТрамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
Ранее США начали вывод войск из СирииПодробнее
 Трамп объявил о грядущей отставке министра обороныТрамп объявил о грядущей отставке министра обороны
Имя нового министра станет известно позжеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с ЯпониейВ миреСенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуВ миреЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режимаВ миреБританский спецназ освободил захваченное мигрантами судноВ миреВ Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидентаЭкономикаКурс доллара достиг отметки 69 рублей

РУСАДА заявило о доступе к допинг-пробам экспертов без возможности их изъятия в Москве

По словам гендиректора агентства, это может повлечь отстранение российских спортсменов от международных соревнований Подробнее

Васильева призвала учителей не загружать детей на новогодние праздники заданиями

В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова

На Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с Японией

На Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с ЯпониейМитинг в Южно-Сахалинске собрал жителей из разных районов региона и представителей всех партий Подробнее

Тело замерзшего подростка нашли в Новокузнецке

На железных дорогах Украины признали нехватку запчастей российского производства

В США частично приостановили работу правительства

Это произошло после того, отмечают СМИ, как демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться по финансированию строительства стены на границе с Мексикой Подробнее

Олег Гуменюк назначен исполняющим обязанности мэра Владивостока

Спикер Госдумы назвал четырех самых активных депутатов

Одиннадцать поселков в Бурятии остались без электроснабжения

Что случилось этой ночью: суббота, 22 декабря

Суд вынес приговор экс-президенту Приднестровья, Госдеп заявил о мерах поддержки Украины, спецназ в Британии задержал захвативших судно мигрантов Подробнее

Выгорание газа на поврежденном газопроводе в Якутии завершилось

Интенсивность горения газа на аварийном газопроводе в Якутии снизилась

Неизвестный залез на ель возле Белого дома

В Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

В Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидентаВедомство направит средства "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского пролива Подробнее

Двух человек задержали в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик

Прорыв газопровода с воспламенением произошел в Якутии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');