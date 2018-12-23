Генассамблея ООН осудила действия России В Крыму

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

За принятие документа проголосовало 65 стран, против - 27, большинство стран - 70 - воздержалось.

"Документ подтверждает недопустимость захвата территории АР Крым силой, осуждает Россию за политически мотивированные преследования граждан Украины и содержит призыв к российским властям освободить украинцев, которых незаконно удерживает российская сторона", - говорится в сообщении.

В числе стран, которые не голосовали за принятие резолюции: Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Генассамблее ООН вновь продемонстрировали предвзятое отношение к России.

"ГА ООН снова приняла украинскую резолюцию о якобы нарушениях прав человека в Крыму. В этом году за неё проголосовало на пять стран меньше, но, тем не менее, она была продавлена антироссийским пулом во главе с США", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

По его словам, показательным здесь является отказ финансирования резолюции 5-м комитетом (занимающимся экономическими вопросами). "Но в целом пока вновь на площадке ООН восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия", - подчеркнул политик.

"И прежде чем соглашаться с голословными обвинениями в ухудшении прав человека, считаю, что представителям ООН стоило бы побывать на полуострове, посмотреть, как живет его население и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации", - добавил Слуцкий.