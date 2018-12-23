Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Сирии продолжаются обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Сандран и Бшарфа провинции Латакия, Зор-Махрука и Телль-Марак провинции Хама, а также районов Захабия (дважды), Суккари, Эль-Мшайфра и юго-западной окраины города Алеппо. В зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифъат зафиксирован обстрел боевиками населенного пункта Тапе-Куде провинции Алеппо", - сообщил С.Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, отметил С.Соломатин.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов. Кроме того, оказана адресная благотворительная помощь в городе Алеппо, в ходе которой нуждающимся семьям погибших военнослужащих вооруженных сил САР выдано 15 продовольственных наборов.