Иранец с электрошокером попытался ограбить иранский банк в Ереване

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Гражданин Ирана, вооруженный ножом и электрошокером, в понедельник пытался ограбить иранский банк в центре Еревана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

По данным ведомства, утром 36-летний иранец Мортеза Джошоар вошел в банк "Меллат", применил электрошокер и потребовал от сотрудников деньги.

"Местными силами полиции злоумышленник был обезврежен. Гражданин Ирана задержан, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что Джошоар вечером 21 декабря в Ереване пытался ограбить аптеку, отметили в ведомстве.